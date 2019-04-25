Южно-Сахалинск, 25 апреля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Компания «РусГидро» в очередной раз сорвала сроки ввода в эксплуатацию первой очереди Сахалинской ГРЭС — 2. Об этом 24 апреля 2019 года сообщил директор департамента Счетной палаты России Олег Чернявский. Под вопросом ввод ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края. Менеджмент «РусГидро» вновь упрекают в неэффективности: просчёты при проектировании, низкое качество изыскательных работ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий и Людмила Гришаковы Тепловая электростанция

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Дальний Восток остаётся в ожидании новых объектов энергетики. Во втором полугодии 2018 года «РусГидро» не ввела в эксплуатацию первую очередь сахалинской ГРЭС-2. Аудиторы Счётной палаты России пришли к выводу, что компания не выполняет своих обязательств по договору о представлении бюджетных инвестиций. Невесёлые выводы сделаны не на пустом месте — по итогам мониторинга СП РФ реализации приоритетных проектов ТЭК в соответствии с поручением Государственной думы России.

«Срыв сроков ввода в эксплуатацию вышеуказанной ГРЭС в значительной мере связан с нарушениями и недостатками, допущенными в ходе пробного пуска оборудования в октябре 2018 года, что привело к существенным повреждениям парового котла и потребовало его ремонта», — сообщил директор департамента Счетной палаты России Олег Чернявский.

Аудиторы СП РФ пришли к выводу, что на строительстве ГРЭС-2 не соблюдаются установленные сроки строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры, необходимых для нормального функционирования электростанции. Так, не завершено строительство подъездной железной дороги, которую возводит АО РЖД по договору с «РАО ЭС Востока». Запустить её первоначально планировали 1 декабря 2018 года.

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Присутствовавший на коллегии СП РФ заместитель генерального директора «РусГидро» Николай Карпухин представил обновлённые данные. По его словам, первая очередь ГРЭС-2 будет введена в 2019 году, поскольку готовность к запуску оценивается в 97%.

«Фактически в июне мы введём объект. Сейчас завершается комплексное опробование всего оборудования и работы по благоустройству», — заверил Карпухин.

Большие сомнения у аудиторов СП РФ и в том, что в очередной раз не будут сорваны сроки ввода в эксплуатацию ещё одного дальневосточного энергетического долгостроя — ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края. Её ввод, переносившийся несколько раз, был в очередной раз запланирован на 2019 год. Однако к 31 декабря 2018 года станция была готова лишь на 48,3%. СП РФ постоянно фиксирует систематическое отставание фактических сроков выполнения работ от плановых.

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Аудиторы СП РФ также отметили, что предельная оценочная стоимость строительства объектов энергетики во втором полугодии 2018 года выросла. Это произошло после корректировки проектной документации в рамках дополнительного соглашения к договору о предоставлении бюджетных инвестиций. На стоимость проектов повлияли новые технические решения, которые пришлось применять в связи с заменой импортного оборудования на отечественное, а также — низкое качество изыскательских работ.

«При проектировании сахалинской ГРЭС — 2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань Хабаровского края не были учтены сейсмичность регионов, низкие температуры, наличие скальных грунтов и другие существенные условия. Дополнительным соглашением предельная оценочная стоимость Советско-Гаванской ТЭЦ определена в сумме 33,5 млрд рублей, сахалинской ГРЭС-2 — установлена стоимость дополнительных работ в сумме 9,3 млрд рублей», — указал Олег Чернявский.

Напомним, что в 2012 году «РусГидро» получила из федерального бюджета 50 млрд рублей на строительство сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани, а также на доведение до нормального состояния уже построенных, но некачественных ТЭЦ Благовещенска и ГРЭС-2 в Якутии. Средства компания израсходовала в полном объёме, однако ожидаемый результат до сих пор не достигнут.

При этом, помимо бюджетных средств, «РусГидро» направило на строительство перечисленных объектов доход от временного размещения этих средств на депозитных счетах Сбербанка — 16 млрд рублей. В 2019 году «РусГидро» сможет дополнительно направить на реализацию проектов ещё 900 млн рублей. Это остатки взносов в уставный капитал компании, которые не были израсходованы на финансирование других объектов. Закон о федеральном бюджете предоставил «РусГидро» право использовать их на цели строительства. Однако пока не принят нормативный правовой акт, который регламентировал бы порядок использования этих средств.

Отчет СП РФ о ситуации на строительстве важнейших объектов энергетики ДФО направлен в правительство РФ, в «РусГидро» и в обе палаты российского парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края должны были начать работу еще в 2016 году. Однако сроки ввода в эксплуатацию этих важнейших объектов энергетики ДФО срываются из года в год. В октябре 2018 года аудиторы СП РФ пришли к выводу, что сроки опять сорваны, сахалинская ГРЭС может быть введена только в 2019 году, а ТЭЦ Советской Гавани — в 2021. Однако РусГидро официальным сообщением в редакцию ИА REGNUM заверила, что менеджмент компании предпринимает все меры для того, чтобы ввести объекты точно в срок (очередной) — в 2019 году.

В ночь с 24 на 25 апреля, сразу после отчета СП РФ о состоянии дел на сахалинской ГРЭС — 2, там случился сильный пожар в общежитии для рабочих. Три человека погибли в огне, пятеро ранены.

С горем пополам введенная в эксплуатацию якутская ГРЭС — 2 вызывает множество нареканий у якутян. В частности, в октябре 2018 года жители республики были встревожены тем, что холодный регион входит в зиму с крайне ненадежным энергетическим объектом. Жители Якутска после запуска ГРЭС-2 постоянно жаловались на отключения света в домах.

В 2018 году аудиторы СП РФ пришли к выводу, что крайне низкое качество управления объектами строительства со стороны менеджмента ПАО РусГидро создает значительные риски срыва сроков важнейших для ДФО объектов энергетики.

Критике СП РФ подвергла и ещё одну госкорпорацию — АО РЖД, которая срывает сроки реализации инвестиционного проекта «Развитие БАМа и Транссиба».

В этой связи возникает много вопросов о развитии Дальнего Востока, о котором в последние годы не говорит только ленивый. Но разговоры — разговорами, а без надежного энергоснабжения и железнодорожного сообщения ни о каком развитии речи быть не может.

Председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов, говоря о Национальной программе развития ДФО, сказал, что «закончится всё распилами»:

«На Дальнем Востоке есть все возможности для развития. Но надо, чтобы там были деньги, там денег нет», — сказал экономист.

Катасонов подчеркнул, что невозможно развивать ДФО отдельной от всей страны.

«Чтобы осваивать Дальний Восток, надо сделать много общесистемного. Отдельно от всей страны его развивать не получится. Могут, конечно, сделать какую-то показуху, придумать национальный проект, выделить на него 5 трлн условно, но закончится всё распилом. Это будет распил денег, а не освоение», — подчеркнул Катасонов.

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