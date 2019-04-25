Тегеран, 25 апреля, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Иран готов провести обмен заключёнными с американской стороной, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Reuters.

Флаг США

Он обратился с таким предложением к общественной организации Asia Society (Нью-Йорк, США). Зариф отметил, что речь идёт о заключённых, которые сидят в тюрьмах США, причём по ложным обвинениям.

Со своей стороны, отмечает министр, Штаты утверждают, что в Иране арестованы по ложным обвинениям американцы.

«Давайте не будем обсуждать это, а проведем обмен», — сказал Зариф.

Зариф пояснил, что предлагает обмен не впервые: соответствующее обращение он высказывал полгода назад представителям американской администрации. Согласием ему в тот раз не ответили.

Напомним, Вашингтон объявил Иран «террористическим государством», а Корпус Стражей Исламской Революции — террористической организацией. В свою очередь Тегеран объявил террористами всех американских военных.