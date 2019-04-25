Вэньчжоу, Китай, 25 апреля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Около 20 человек получили ранения в результате мощного урагана с градом, обрушившегося на города Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Град

Студенты Вэньчжоуского профессионально-технического колледжа пострадали из-за сильного града. Пять человек получили серьезные ранения. Мощный ураган с ливнями внезапно обрушился во время проведения выставки работ выпускников в колледже. Все получившие ранения в настоящее время походят лечение в госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, от внезапного торнадо в провинции Хэнань на юге Китая в самом конце марта пострадали 22 ребенка, еще двое погибли во время лечения в госпитале.

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