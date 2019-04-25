РФ присматривается к Украине, США демонстрируют дискомфорт: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Кремле пояснили, как Путин будет строить отношения с Зеленским;
- Грызлов считает, что по Донбассу Украина действует по старым инструкциям;
- Геополитика возвращается на «задний дворик» США;
- Путин считает, что вопрос пенсионной реформы нельзя перекладывать на простого человека;
- В России хотят реформировать Лесной кодекс.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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