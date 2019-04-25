США, 25 апреля, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Потери американской корпорации Boeing от приостановки эксплуатации моделей 737 MAX составит от одного до трёх миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

В самой корпорации потери оценивают в миллиард долларов — из-за падения объёмов производства и, как следствие, снижения прибыли.

Эксперты ещё более пессимистичны в оценках. Они полагают, что корпорация потеряет не один, а три миллиарда, поскольку ей придётся понести расходы по выплате компенсаций семьям погибших при крушении самолёта под Аддис-Абебой 1 марта 2019 г.

Напомним, в результате крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все страны приостановили полёты Boeing 737 MAX 8, и корпорация объявила о приостановке производства этой модели.

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