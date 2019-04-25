Якутск, 25 апреля, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании АЛРОСА принял решение выплатить за вторую половину 2018 года 30,3 млрд рублей дивидендов. Итоговый размер выплат акционерам в результате составит за весь год 73,9 млрд рублей, и это рекорд за всю историю предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АЛРОСА.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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Выплата за одну акцию компании в итоге составила по итогам полугодия 4,11 рублей, за весь год — 10,04 рубля. Список тех, кто получит выплаты от акций АЛРОСА, набсовет компании рекомендовал сформировать до 15 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма дивидендов, выплаченных компанией за 2017 года, составляла 38,6 млрд рублей или 5,24 рубля за одну акцию. В соответствии с принятой в августе 2018 года новой дивидендной политикой компании выплаты держателям ценных бумаг АЛРОСА стали составлять не менее 50% от свободного денежного потока, а не от чистой прибыли, как было раньше.

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