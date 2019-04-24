Киев, 25 апреля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

Газета сообщает, что команда Порошенко планирует добиться отставки главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Согласно действующему на Украине законодательству, полномочия избранному украинскому президенту передает глава Конституционного суда. Таким образом отставка Шевчука отсрочит вступление Зеленского в должность на неопределенный срок — до назначения нового главы суда. Источники сообщают, что соответствующее голосование планируется уже на 25 апреля.

Напомним, дата инаугурации Владимира Зеленского на должность президента Украины пока не назначена. Верховная рада должна назначить инаугурации после консультаций с командой победившего президента.