Киев, 25 апреля, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Против России должно быть усилено дипломатическое и санкционное давление, сообщила команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Комментируя решение Москвы упростить выдачу российского гражданства гражданам республик Донбассе, команда Зеленского заявила, что Россия таким образом якобы «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта».

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ», — говорится в сообщении.

Зеленский обещает на посту президента сделать «решение насущных жизненных проблем переселенцев» и «расширение возможностей для поддержки связей» с жителями Донбасса (он назвал их «гражданами Украины на оккупированных территориях») одним из приоритетов политики Киева. Он уверяет, что стремится прекратить войну.

Напомним, Путин 24 апреля подписал указ о том, что жители ЛНР и ДНР «имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Их заявления будут рассматриваются в трехмесячный срок.

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