Мурманск, 25 апреля, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Организаторы Большой Арктической регаты (БАР) пройдут по планируемому маршруту за Полярным кругом — решение проверить задумку на практике обсудили на первом заседании оргкомитета в Мурманске.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика»

Как сообщало ИА REGNUM, Большая Арктическая регата впервые пройдет в 2020 году по маршруту Мурманск — Нарьян-Мар — Мурманск (1200 морских миль). Мероприятие станет самым северным парусным соревнованием, классической регатой для любительских экипажей, включит в себя культурные события, научные исследования. Главная цель авторов проекта — популяризация российской Арктики, стимулирование гражданского использования северных морских маршрутов и социально-экономического развития арктических регионов России.

В период с середины июля по середину августа 2019 года организаторы планируют опробовать идею на себе:

«Мы должны пройти этим маршрутом сами, посмотреть, что мы можем сделать в культурном аспекте, какие события и где должны пройти, где можно укрываться в случае непогоды. Мы считаем, что проект откроет новые возможности для изучения Севера и расширит перспективы арктического туризма», — рассказал Станислав Корякин, идейный вдохновитель и руководитель проекта «Большая Арктическая регата».

В первом заседании оргкомитета приняли участие замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и вице-губернатор региона Мария Дерунова, руководители и специалисты различных федеральных ведомств, региональных и городских структур. По видеосвязи участие в заседании приняли представители Минприроды РФ и Ненецкого автономного округа, готовые оказать содействие в организации проекта.

По словам Дмитрия Филиппова, министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, идея проведения арктической регаты удачно вписывается в процесс развития арктического туризма, которое является одним из приоритетов для Мурманской области.