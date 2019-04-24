Идлиб, Сирия, 24 апреля, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Не менее 18 человек погибло от взрыва, прогремевшего в сирийском городе Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб, сообщает 24 апреля информагентство EFE.

Jim Gordon После взрыва автомобиля

Кроме того, сообщается о раненых, число которых составляет порядка 40 человек.

Агентство утверждает, что на улице города был взорван заминированный автомобиль.

Ответственность за этот взрыв пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории сирийской провинции Идлиб находится зона деэскалации конфликта, в которой сконцентрировалось большое количество непримиримых боевиков, между которыми непрерывно происходят вооруженные столкновения.