Вашингтон, 24 апреля, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Невмешательство Китая в ситуацию в Венесуэле обернулось финансовой поддержкой законного правительства страны, возмущённо заявила 24 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

News.cn Си Цзиньпин и Николас Мадуро

По мнению Морган Ортагус, «так называемое невмешательство Китая» привело к «спонсированию» властей Венесуэлы «на сумму около 60 миллиардов долларов».

Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.

В свою очередь, Китай неоднократно заявлял, что по ситуации в Венесуэле будет соблюдать принципы Устава ООН и категорически отвергал обвинения в том, что негативно влияет на венесуэльский кризис.

Напомним, Вашингтон с начала 2019 года напрямую поддерживает попытку незаконного захвата власти в Венесуэле, предпринятую спикером оппозиционного парламента Хуаном Гуайдо и его подельниками.