Вашингтон, 24 апреля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. «Последний год принес как увеличение активности России на Карибах, так и ответ на нее со стороны Соединённых Штатов, которые, в свою очередь, показали также свой дискомфорт из-за увеличения влияния Китая на Центральную Америку, — пишет испанское издание ABC. — Руководствуясь различными приоритетами — почти полностью стратегическими в случае русских, более коммерческими у китайцев — Москва и Пекин постепенно вторгались в ту зону, которую США считают ключевой для своей безопасности. Таким образом они платили той же монетой за давление, которое чувствуют из-за политики Вашингтона на Украине, в Прибалтике, Восточно‑ и Южно-Китайском морях соответственно».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Проникновение двух держав на американский континент началось уже давно, но чувство враждебности, которое ощущает Вашингтон, резко усилилось в связи с ужесточением позиций по венесуэльскому кризису. «Если последнее десятилетие отмечено «возвращением» России на Карибы, то на 2018 год пришелся возврат Соединённых Штатов к политике приоритетного внимания к происходящему в этой географической зоне — как раз из-за возросшей активности России, а также Китая. Москва демонстрирует США (и их союзникам), что может симметрично ответить на давление, которое ощущает невдалеке от собственных границ», — значится в докладе «Региональная безопасность Америки 2019» центра Global Affairs.

Сейчас напряженная геополитическая игра идет непосредственно в «ближнем зарубежье» трех главных участников. В первую очередь речь идет об окружающих Россию странах, раньше принадлежавших к СССР, однако то же можно сказать и о напряжении в морях, где на господство претендует Китай, и о «заднем дворике» США. «В последний год область безопасности Штатов решительно вступила в новую фазу острой геополитики», — указано в докладе. «Не то чтобы в Западное полушарие вернулась холодная война (теперь нет двух главных участников, есть три). Что возвращается, так это геополитика», — добавляет ABC.

Российская активность в Латинской Америке также анализируется в недавнем рабочем документе института Элькано. Авторы исследования уточняют, что хотя присутствие России в целом скорее незначительно, «есть свидетельства, что [РФ] хочет осуществлять влияние на регион по низкой цене, притворяться огромной силой и беспокоить Соединённые Штаты… Москва использовала свои связи в регионе, чтобы отправить США и всему миру послание: она готова бросить вызов Вашингтону». Речь идет о стратегии, которая «балансирует между экономическим прагматизмом и геополитическими целями», считают в Элькано.

«Будущее российского влияния на эту зону будет зависеть от способности России шагнуть дальше своих исторических связей с Кубой и Никарагуа, а также роли поставщика вооружения и военной техники в Венесуэлу, Мексику и Перу. Вероятнее всего, влияние России и ее присутствие в регионе останется очень ограниченным из-за слабости российской экономики», — резюмируют представители института, делая прогноз на ближайшие месяцы.