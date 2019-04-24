Анкара, 24 апреля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Власти Турции отвергают заявление президента США Дональда Трампа по случаю Дня памяти жертв геноцида армян. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 24 апреля, пресс-служба МИД Турции.

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Польша — Турция — Канада — Россия — Италия Геноцид армян в Турции

Напомним, что президент США Дональд Трамп в День памяти жертв геноцида армян заявил, что в Соединённых Штатах чтят память жертв «одного из наихудших массовых зверств XX века».

Стоит отметить, что День памяти геноцида армян отмечается в мире ежегодно 24 апреля. Речь идёт о событиях конца XIX — начала XX века в Османской империи, где власти осуществляли регулярные преследования и гонения на армян. Особенно сильные гонения были учинены властями Османской империи в 1915 году в разгар Первой мировой войны. Тогда, по разным данным, на территории Османской империи были убиты 1,5 млн армян.

Факт геноцида армян признают 23 государства в мире, а также Европейский парламент и Всемирный совет церквей.

Однако власти современной Турции отвергают обвинения в геноциде армян, требуют отказаться от термина «геноцид» и утверждают, что жертвами тех событий были как армяне, так и турки, а также другие народы, населявшие Османскую империю.

Примечательно, что в США на федеральном уровне факт геноцида армян в Османской империи не признан, однако во всех американских штатах, за исключением Миссисипи, геноцид армян признается официально. На рассмотрении конгресса США находится несколько резолюций, осуждающих геноцид армян.

«Мы отвергаем заявление президента США Трампа о событиях 1915 года. Их толкование, основанное на субъективном подходе, создаваемом армянами, не имеет значения», — сказано в заявлении МИД Турции.