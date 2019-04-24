Москва, 24 апреля, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Чемпионат «CASE-IN» — международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 50 ведущих технических вузов России, 30 из которых вошли в рейтинг «100 лучших вузов России» за 2018 год.

Case-in.ru

Победа в олимпиадах из рейтинга RAEX позволяет вузам усилить свои позиции в рейтинге вузов России.

Цель составления рейтинга — оценить способность вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений. При подготовке рейтинга используются статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

В числе критериев оценки — уровень научно-исследовательской деятельности вузов, одним из показателей которого служит количество побед студентов вуза в международных студенческих олимпиадах.

Рейтинг вузов России, который ежегодно выпускает Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика), прошел международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX (Эксперт РА) получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга вузов России, процедуры его подготовки и представление результатов отвечают высоким стандартам качества.

Напомним, международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Организаторами Чемпионата выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», и ООО «АстраЛогика».

Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» стала Ассоциация «Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

Чемпионат реализуется в соответствии с планом мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий, который утвержден Правительством России от 5 марта 2015 года.

Соревнования пройдут при поддержке ведущих компаний ТЭК и МСК, среди которых: АО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК», Объединённая компания «РУСАЛ», ООО «Восточная Горнорудная Компания», АО «Сибирский Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», АО «Русская медная компания», ООО «Ай Эм Си Монтан», ПАО «РусГидро», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Прософт-Системы», ООО «Распадская Угольная Компания».

Как ранее сообщало ИА РЕ, международный инженерный чемпионат «CASE-IN» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

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