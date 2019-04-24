Хама, Сирия, 24 апреля, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Сотрудники иностранных СМИ сняли на видео инсценировку гибели целой семьи от химического оружия, якобы применённого сирийской армией в провинции Хама, заявил 24 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». реж. Федор Хитрук. 1968. СССР Съемка фильма

Виктор Купчишин уточнил, что боевики организовали эту постановку в районе населенного пункта Морек.

Напомним, ранее аналогичные видеоролики были использованы США и их сателлитами как повод для нанесения ракетных ударов по Сирии.

Ни одного доказательства причастности сирийской армии к подобным инцидентам до сих пор предоставлено не было.