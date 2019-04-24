Амстердам, 24 апреля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и затронул в беседе тему расследования катастрофы малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.

Defensie.nl На месте авиакатастрофы рейса MH17

«Только что побеседовал с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах», — сообщил Рютте в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, в числе прочего, в ходе беседы шла речь «о стабильности в регионе и важности прогресса в деле MH17». Премьер Нидерландов отметил, что «с нетерпением ждём совместной работы» с новым украинским руководством.

Как передавало ИА REGNUM, накануне состоялись телефонный разговоры Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Европейского совета Дональдом Туском, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Западные лидеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины. Зеленского пригласили нанести визиты в Берлин и Лондон, а также в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.