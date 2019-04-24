Тегеран, 24 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Парламент Ирана большинством голосов принял законопроект о признании всех военнослужащих США членами террористической организации, сообщает 24 апреля Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Исламской Республики Иран.

DVIDSHUB Американские солдаты

Таким образом иранские парламентарии отреагировали на заявление Вашингтона, что теперь ни одно государство в мире не будет исключено из санкций, введённых на торговлю иранской нефтью и её закупку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иране был принят закон, объявлявший террористами военнослужащих Центрального командования ВС США, контролирующего военные операции в Африке, а также на Ближнем и Среднем Востоке. таким был ответ на заявление Вашингтона, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) является террористической организацией.