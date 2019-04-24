Москва, 24 апреля, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Мойка, шиномонтаж, диагностика — это те автоуслуги, которые потребитель предпочитает купить со скидкой, и на которые спрос в разы вырастает в апреле. По данным аналитиков компании Биглион, в прошлом году спрос на услугу вырос по сравнению с аналогичным периодом в Москве на 18%, в Санкт-Петербурге — на 17%, в Нижнем Новгороде — на 19%, в Уфе — на 101%, в Калининграде — на 15%, в Омске — на 6%.

Автомойка

Ежегодно сэкономить на автоуслугах в сезон, обратившись для этого к различным предложениям, предпочитают более 100 тыс. человек. Услугой чаще пользуются мужчины: из года в год их в 2 раза больше, чем женщин. Сейчас сезон только начинается, но динамика не уступает показателям прошлогоднего спроса.

Со скидкой потребители хотят выполнить комплексную химчистку или мойку автомобиля, шиномонтаж, полировку, нанопокрытие или покраску кузова легкового автомобиля, диагностику и регулировку развала-схождения, тонировку стекол. Но самые популярные услуги по обслуживанию автомобиля — мойка, шиномонтаж и диагностика.

В среднем, по данным компании, по всем регионам России в 2018 году 53% потребителей обратились за услугой мойки машины со скидкой, а уже за 3 месяца 2019 года 71% пользователей хочет на этом сэкономить, 28% пользователей выбирают шиномонтаж, 12% — диагностику.

В Москве наиболее востребован шиномонтаж: в 2018 году 38% потребителей обращались за этой услугой. По итогам 3-х месяцев 2019 года, по Москве объем проданных купонов на мойку автомобиля составил 71% от общего числа автоуслуг. В Санкт-Петербурге также наиболее востребован шиномонтаж. Количество купонов в 2017 году составляло 45% от общего количества, в 2018 году — 44%. За 3 месяца 2019 года количество купонов на шиномонтаж составило 15%. На втором месте — мойка. Количество купонов на мойку автомобиля в Санкт-Петербурге в 2017 году составляло 38% от общего количества, в 2018 году также составило 38%. За 3 месяца 2019 года количество купонов на мойку автомобиля составило 49%.

В регионах предпочтения несколько сместились — здесь самой востребованной автоуслугой является мойка автомобиля. За 3 месяца 2019 года количество приобретенных купонов на мойку автомобиля со скидкой составило 68% от общего объема предложения в разделе «авто».