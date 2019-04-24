Саратов, 24 апреля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. С Российской Федерации в лице Министерства финансов будет взыскана компенсация морального вреда за подмену ребенка в роддоме 29 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда Саратова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление представителей семьи, обнаружившей подмену ребенка, удовлетворено лишь частично.

«Взыскана компенсация морального вреда, расходы по оплате услуг представителя, расходы по оплате государственной пошлины. С Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» взысканы расходы по оплате судебной экспертизы», — уточнили в суде. Причем в исковом заявлении также фигурировали минздрав и управление казначейства Саратовской области, а также Минздрав России.

По словам юриста Саратовского департамента судебных экспертиз, компенсации в размере 1 млн рублей получит мать и ее, как оказалось, неродная дочь, отмечает ИА «Свободные новости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, родители из поселка Мокроус Федоровского района Саратовской области, историю которых показали в эфире одного из федеральных телеканалов, заподозрили, что их 29-летнюю дочь подменили в роддоме. Организаторы телевизионной программы провели экспертизу, которая подтвердила, что дочь не является биологическим ребенком супругов.

После эфира следственное управление СКР по Саратовской области инициировало доследственную проверку по данному факту. Результаты проверки до настоящего времени неизвестны.