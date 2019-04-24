Ташкент, 24 апреля, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 9 мая — Дня Памяти и Почестей, одобрена соответствующая программа, следует из постановления президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Рабочей группе во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, поручено обеспечить проведение на высоком организационном уровне мероприятий, предусмотренных программой, оказывать практическую помощь в подготовке и проведении на местах мероприятий, посвященных этому всенародному празднику.

За каждым участником Второй мировой войны и ветераном трудового фронта, семьями военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, будут закреплены представители соответствующих министерств, ведомств, других организаций и воинских частей.

Им будут проведены соответствующие мероприятия по ремонту, благоустройству жилья и домашних хозяйств одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны.

«Организовать в ходе подготовки к празднику проведение мероприятий культурно-просветительской и патриотической направленности по разъяснению среди широких слоев населения, особенно молодежи, значения непоколебимости, мужества и героизма, проявленных ветеранами Второй мировой войны и трудового фронта, а также военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов, погибшими при исполнении служебного долга в годы независимости», подчеркивается в документе.

Также, участникам и инвалидам Второй мировой войны от имени президента в торжественной обстановке будет вручено единовременное денежное вознаграждение.

Согласно документу, будут проведены мероприятия по присвоению имен ветеранов — героев войны, отправившихся из Узбекистана на Вторую мировую войну и внесших неоценимый вклад в достижение победы, улицам, где они родились и выросли, в целях увековечения их памяти.

По желанию участников и инвалидов будет организовано их бесплатное направление в санатории, расположенные на территории республики.

«Организовать в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте показы военной техники времен Второй мировой войны в строго установленных местах;

организовать в городе Ташкенте выставку взятых из архива фотографий и исторических документов периода Второй мировой войны. Обеспечить увековечение памяти, достойное чествование каждого ветерана, каждого человека, внесшего вклад в Победу, не пожалевшего своей жизни, всех своих сил ради независимости нашей Родины», говорится в подписанном Мирзиёевым постановлении.

Кроме того, во всех местах будут организованы инсталляции композиций, а также мероприятия по исполнению музыки и песен военных лет, накрытие столов, а также создание других необходимых условий.

Расходы, связанные с прибытием ветеранов Второй из разных регионов страны в город Ташкент железнодорожным либо автомобильным транспортом для участия в праздничных мероприятиях и церемониях, а также их отбытием, их размещением в гостиницах, питанием, организацией соответствующих культурно-досуговых мероприятий, а также обеспечением их в необходимых случаях соответствующей одеждой покрываются за счет местных бюджетов и благотворительных пожертвований.

«Наш народ всегда будет помнить, что из 1,5 миллиона узбекистанцев, принимавших участие в этой беспощадной войне, погибли свыше полумиллиона человек. В годы войны узбекский народ принял около миллиона семей и детей, эвакуированных в Узбекистан с прифронтовых территорий, делился с ними последним куском хлеба, и в этом ярко проявились благородство, милосердие и сострадание, высокая духовность нашего народа», говорится, в частности, в документе.

Контроль за исполнением постановления возложить на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте республики Виктора Махмудова