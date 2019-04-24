Кострома, 24 апреля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. На этой неделе в Костроме заведено сразу два дела против полицейских.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Костромского участкового подозревают в связи с похоронным агентством. По версии следствия, с августа по октябрь прошлого года участковый получил от представителя похоронного бюро в Костроме, оказывающего платные ритуальные услуги, взятку в размере 12 тысяч рублей. По информации пресс-службы Следственного комитета по Костромской области, деньги полицейский получил за адреса умерших костромичей. Участкового уволили и возбудили против него уголовное дело.

Ещё двоих костромских полицейских будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий и за склонение к употреблению наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

По мнению следствия, подозреваемые создали в Костроме наркопритоны ради повышения раскрываемости и получения премий. С октября 2017 года по январь 2018 года заместитель начальника отдела и старший оперуполномоченный создали три наркопритона в Костроме.

«Для этого они склонили ряд местных жителей к изготовлению и употреблению наркотического вещества в трех квартирах. При этом старший оперативный уполномоченный передавал указанным лицам необходимые компоненты для изготовления наркотических средств», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.

После этого полицейские привлекали потребителей к ответственности и закрывали наркопритоны. Против одного из потребителей, которого они склонили к употреблению наркотиков, даже возбудили уголовное дело. Впоследствии его прекратили.