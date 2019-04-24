Грозный, 24 апреля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Чтобы будущее России было безопасным, а народы нашего многонационального, многоконфессионального государства жили в мире и согласии, необходимо, чтобы страной управлял всегда Владимир Путин. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Владимир Владимирович должен всегда быть главой России и нашим национальным лидером, если нас беспокоит будущее Отечества!» — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметив ведущую роль главы государства в том, что Чечня смогла «выйти из трагической полосы и стала одним из самых стабильных регионов, в котором не осталось и следов терроризма», Кадыров подчеркнул, что такое «отцовское» отношение испытывают на себе все народы России.

«Президент в ручном режиме управляет страной, знает до мелочей все проблемы в любой сфере, добивается оперативного решения. Он по-отцовски заботится о каждом народе — большом и малом, зная, что в целом они и составляют единый российский народ», — заявил чеченский лидер.

При этом, как отметил Кадыров, «США и их западные сателлиты», подобно слону в посудной лавке, разрушают целые государства и не ведут действенную борьбу с терроризмом.

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Напомним, о том, что Владимир Путин должен стать бессменным президентом России, глава Чечни высказывался не раз. Так, в апреле 2018 года он заявил, что продление полномочий главы государства возможно даже без учета его собственной позиции по данному вопросу.

«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? — сказал Кадыров. — Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина!»

По словам чеченского лидера, решение о бессменности Путина на посту главы России можно принять на основании всенародного референдума, а государственные институты помогут закрепить данные решения.

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