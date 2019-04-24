Калуга, 24 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 24 апреля, в Инновационном культурном центре состоялось торжественное открытие XII всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», который проводится при поддержке правительства Калужской области, под эгидой Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге открылся фестиваль «Герой нашего времени»

Основная цель фестиваля — привлечение внимания СМИ к созданию фильмов и программ о современниках с активной жизненной позицией.

В Калугу, которая впервые стала площадкой для проведения фестиваля, приехали более 60 участников из Архангельска, Томска, Владивостока, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Тулы, Курска и других городов России.

Калужский регион представляют журналисты телерадиокомпаний ГТРК «Калуга» и «Ника». Всего на конкурс заявлено 140 работ, которые рассказывают о людях, совершивших крупные открытия, хранящих и создающих нашу культуру, имеющих достижения в различных сферах жизни.

От имени главы региона участников фестиваля приветствовал первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов.

«Мы всегда рады гостям, и мы уверены, что эта встреча тоже будет плодотворной, — заявил он. — Здесь представлены достойные проекты, которые имеют своего зрителя, имеют соответствующий отклик у людей, у нашего общества. «Герой нашего времени» — это творческий конкурс с очень важной содержательной частью, которая касается судеб людей. Прежде всего, это проект о человеке и его жизни. Калужская область — это центр России, со своими духовными скрепами, со своей историей. Очень важно и символично, что XII фестиваль проводится в самом центре России, в нашей области».

О важности и актуальности фестиваля «Герой нашего времени» сказал генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он поблагодарил руководство региона за поддержку проекта, подчеркнув, что мероприятия фестиваля доступны и открыты для жителей области — каждый может принять участие в просмотре и разборе работ.

Бессменным председателем жюри фестиваля, который проводится с 2007 года, является Леонид Млечин — политический обозреватель, журналист, писатель, историк, член Академии российского телевидения.

Во время работы фестиваля участники и гости смогут посетить мастер-классы, принять участие в просмотре и обсуждении работ своих коллег из других компаний, встретиться с признанными мастерами жанра публицистической (документальной) журналистики, режиссерами, продюсерами, кинокритиками.