Киев, 24 апреля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского считают необходимым ответить усилением санкций на решение России упростить предоставление гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 апреля в Telegram-канале команды Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — отмечается в заявлении.

В команде Зеленского считают, что «эти действия являются ещё одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, ведущего против Украины войну».

«К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели — прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать всё от неё зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина также «рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ».

В числе приоритетов Зеленского в вопросе Донбасса указаны «решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях», а также «комплекс мероприятий для прекращения войны и деоккупации территорий».

Следует отметил, что озвученная позиция штаба Владимира Зеленского практически соответствуют позиции уходящего президента Украины Петра Порошенко, который ранее сегодня на своей странице в Facebook обратился к «международным партнёрам» Киева с призывом «не допустить худшего сценария, жёстко осудить деструктивные и преступные действия российской власти, а также усилить режим международных санкций».