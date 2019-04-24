Ярославль, 24 апреля, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Ярославский «Локо» стал первым трехкратным обладателем Кубка Харламова, команда второй год подряд побеждает в Молодежной хоккейной лиге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В финальном серии соперником «Локо» был екатеринбургский «Авто», по итогам шести матчей счет был равный 3:3. Решающая игра прошла 24 апреля в Екатеринбурге. Матч получился сверхупорным, и его судьбу решила единственная шайба. «Золотой» гол забил форвард «Локо» Максим Денежкин. МХК «Локо» выиграл Кубок Харламова в третий раз за последние четыре года, и стал самой титулованной командой Молодежной хоккейной лиги.

Сайт ХК «Локомотив» «Локо» празднует победу

«Чудо было в Ярославле в шестом матче, когда ребята забросили две шайбы в концовке. И здесь ребята уже не имели права проигрывать. Огромное спасибо парням за концовку. Мы вытерпели и победили», — заявил сразу после игры в эфире «КХЛ-ТВ» главный тренер «Локо» Дмитрий Красоткин.

Лучший игроком плей-офф Кубка Харламова сезона 2018−2019 годов признан вратарь екатеринбургского «Авто» Владимир Галкин. Остается добавить, что впервые с 2014 года для определения победителя Кубка Харламова пришлось провести семь матчей.