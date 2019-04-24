Москва, 24 апреля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Масштабный ремонт и благоустройство территорий, строительство новых социально значимых объектов в Москве с этого года охватит не только центр, но и окраины столицы. Предстоящее обустройство спальных районов анонсировал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков на состоявшейся 24 апреля пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Крижанская ИА REGNUM

Благоустройство удалённых от центра территорий будет проводиться в рамках программы «Мой район». Отличительная черта нового проекта в том, что благодаря нему районы не только отремонтируют и благоустроят, но и построят для жителей необходимые каждому конкретному месту социальные объекты. Что касается ремонта, то он не будет ограничиваться одними дорогами или пешеходными зонами: так, вместе с дорожным полотном и тротуаром в порядок приведут газоны и фасады зданий, заменят линии электропередачи, поставят новые опоры для освещения улиц.

«Мы перешли к новому термину «Мой район» — это глобальное изучение проблем, которые есть в районе. И в ближайшие пять лет эти проблемы должны быть решены. Если есть недостающие элементы спортивно-культурного отдыха, то эти элементы будут построены. В рамках этой программы в 2019 году около 160 улиц, парковых территорий, особо значимых территорий будет построено. Мы потихонечку сдвигаемся из центра на окраинные и серединные территории. В то же время программы, намеченные в центре, мы не оставляем», — сказал Бирюков.

В качестве примера реализации проекта «Мой район» заместитель мэра Москвы привел Капотню. В этом районе планируется провести масштабные работы, которые сделают условия жизни в нём максимально комфортными. Причём благоустройство каждого конкретного участка будет проведено только после согласования всех работ с местными жителями, ведь главная задача проекта — сделать удобную среду для проживания, работы и отдыха москвичей.

«Капотня — отдаленный район с населением в 30 тысяч, закрытый кольцевой дорогой. Слава Богу, завод, который там есть, вложил миллиарды средств, чтобы модернизировать всю систему очистки воздуха. Наша задача — сделать район комфортным. В самом микрорайоне будут отремонтированы все асфальтные покрытия, отреставрированы фасады зданий, заменены световые опоры, линии электропередачи, отремонтированы и построены детские площадки. Там мы применим те же стандарты, что и в центральной части, но в Капотне будет больше асфальтных покрытий, чем плитки. Ни в один двор мы не входим без совета с москвичами, их мнение учитывается в первую очередь», — отметил Бирюков.

По его словам, в ближайшее время, помимо Капотни, большое внимание будет уделено Восточному административному округу Москвы, в частности району Вишняки. Всего же в каждом административном округе столице будет благоустроено по 2−3 значимые территории.

«Ещё одна отличительная черта этого проекта — ремонт асфальтированных улиц. Будем благоустраивать все: дороги, газонные части, фасады, дорожное освещение. И все это будет сделано до 1 ноября», — сказал заместитель мэра Москвы.

Также в планах мэрии за ближайшие пять лет полностью обустроить берега Москвы-реки, отметил чиновник. Эту задачу планируется выполнить за счёт государственных и частных ресурсов.

«В течение пяти лет полностью будут обустроены и левый, и правый берег Москвы-реки, это 165 километров. На данный момент благоустроено около 52 километров», — сообщил Бирюков.

Помимо этого, в 2019 году власти Москвы планируют отмыть фасады практически всех зданий столицы. Причём отмоют и те здания, которые попали под программу реновации.

Бирюков уверен, что «Мой район» придаст отдаленным районам столицы новый облик. О том, что программа будет успешной, свидетельствует опыт благоустройства центра Москвы. Раньше городские власти привлекали именитых архитекторов из Барселоны, Парижа и Лондона, которые помогали в благоустройстве центральной части города. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Уже московские архитекторы и эксперты в сфере городского благоустройства и строительства едут консультировать коллег из стран Евросоюза.

«Москва развивается так, как ни один другой город мира. В 2011 году существовала только одна пешеходная улица — Арбат, но она была заставлена ларьками и палатками. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу создать комфортную городскую среду. Сегодня же понятие комфорт городской среды бытует во всех государственных программах. Чтобы дальше продолжать эту работу, пять лет назад было принято решение о создании общегородского стандарта благоустройства. Все это было отработано с учетом исторического облика каждого объекта. Мы получали огромное количество предложений от москвичей, ни один объект нами не строился, не ремонтировался, не благоустраивался без согласования с москвичами. В том числе и при помощи портала «Активный гражданин», и при помощи личных встреч. Восемь лет назад москвичи предложили Собянину создать парковые территории по месту жительству. В 2011 году было создано 130 парковых территорий, сейчас их 572», — рассказал Бирюков.

Заявления заместителя мэра Москвы поддержал известный актёр театра и кино Владимир Машков. Артист поблагодарил московские власти за то, что они приняли предложение театрального сообщества и решили сделать в центре столицы ещё одну культурную площадку — Театральный квартал.

«Для меня, для жителей Басманного района, тех, что живёт вокруг Чистых прудов, где сосредоточены уникальные объекты, сегодня огромный праздник. Были поддержаны наши предложения, с которыми выступили жители и театры, — о создании театрального квартала: чтобы люди могли зайти на эти уникальные улицы, посидеть в скверах. Программа о создании такого квартала уже около года разрабатывается, огромное спасибо. Мне кажется, это будет огромным рывком для развития района. Как это будет, я пока только могу себе представить, но то, что это будет, я уверен. И я бы хотел, чтобы в будущем эти маленькие скверы носили имена наших выдающихся актеров», — сказал Машков.

В свою очередь художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман отметил, что облик российской столицы не оставляет равнодушным ни одного иностранца. Даже граждане, которые изначально предвзято относятся к России, приезжая в Москву, влюбляются в неё.

«То, что происходит в Москве, я переживаю с огромным чувством благодарности и радости. Все иностранцы, которые приезжают в страну, становятся фанатами города. Даже люди, которые предвзято относятся к России, восхищаются Москвой. Двое моих европейских коллег недавно купили квартиры в нашей столице», — рассказал деятель культуры.

Отметим, что городская программа «Мой район» охватит 125 московских районов и 21 поселение. Проект включает в себя реконструкцию и строительство новых социальных объектов: поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов и школ, благоустройство улиц и парков. Только в 2019 году планируется благоустроить более 50 улиц и городских территорий общей площадью 332,7 гектара и общей протяженностью 31,5 километра; 159 парковых территорий общей площадью более 1,2 тысячи гектаров.

Благоустройство также коснется 4,5 тысячи московских дворов и 16 тысяч подъездов, запланирована высадка более 127 тысяч деревьев и 600 тысяч кустарников, установка свыше 30 тысяч опор освещения на дворовых территориях, детских, спортивных площадках и объектах образования.