Москва, 24 апреля, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын пытается диверсифицировать свою внешнюю политику, делая что-то не только на китайском, американском или южнокорейском направлениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов, комментируя прибытие председателя Государственного совета КНДР в РФ.

Primorsky.ru Ким Чен Ын в Приморье

«Скорее всего, речь пойдёт об обсуждении общих проблем, ибо уже заявлено, что никаких договоров или соглашений после саммита подписано не будет, — сказал Асмолов. — Поэтому формат будет такой: «обсуждаем текущие рабочие проблемы». Направлений два. Первое — это развитие двусторонних отношений, экономических и гуманитарных. С одной стороны, потенциал для экономического сотрудничества есть, но всё упирается в санкции. И вопрос в том, как сделать так, чтобы не нарушать санкции, помня, что они могут ещё ухудшиться, и тогда Север вообще окажется в блокаде. И, с другой стороны, чтобы не выглядеть злокозненным нарушителем. Это очень удобное обвинение. США периодически предъявляют, что Китаю, что РФ обвинения в том, что они чем-то Северную Корею тайно снабжают».

Вторым направлением, по мнению Асмолова, будет обсуждение текущей ситуации на Корейском полуострове.

«России весьма выгодно то, что происходит сейчас, — сказал Асмолов. — Нас не очень волнует, разоружится Ким в конце концов или нет. Нам важна направленность, а не скорость. А в рамках текущего тренда обе стороны (США и КНДР — прим. ИА REGNUM ) не обостряют ситуацию, и декларируется курс на диалог. И после не совсем удачного саммита в Ханое (Вьетнам) ни Трамп, ни Ким не сказали, что дружбе конец. И России очень хочется, чтобы такое состояние продлилось максимально долго. Потому что нам гораздо важнее стабильность на наших восточных границах и отсутствие новой горячей точки».

В связи с этим Асмолов призвал не забывать, что в США до сих пор хватает сил, нацеленных на полную ликвидации КНДР и её удаление с карты мира.

Кроме того, он уточнил, что между Китаем и КНДР есть определённое взаимное недоверие и уровень взаимного недовольства.

«И именно поэтому и на государственном, и на бытовом уровне отношение к России и к русским на Севере лучше, чем к Китаю и китайцам», — подытожил Асмолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прибыв в РФ, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае провёл короткую встречу с представителями встречающей стороны.

На перроне Ким Чен Ына встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Я рад оказаться на российской земле», — отметил Ким Чен Ын.