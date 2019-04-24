Йошкар-Ола, 24 апреля, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Марий Эл 77% школ нуждаются в капитальном ремонте. Аварийных зданий нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В 2018 году на капитальный ремонт школ было направлено 10 млн рублей, в 2019 году объем финансирования по этому направлению составит 60 млн рублей.

В то же время отмечается, что всеми видами благоустройства оборудованы 97,6% марийских школ — водопровод, центральное отопление и канализация.

Всего в республике 252 общеобразовательных организации, из них 170 — сельских, 82 — городских, в которых обучается почти 77 тыс. человек. Кроме того, по одной школе обучают детей без зрения и слуха по адаптированным программам, восемь организаций занимаются воспитанием детей с особенностями интеллектуального развития. Всего в таких школах обучаются 1105 детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в рамках национального проекта «Образование» в Марий Эл планируется строительство школ, создание детского технопарка «Кванториум», оснащение мастерских техникумов и колледжей современным оборудованием, обеспечение бесплатным интернетом все образовательные учреждения, вовлечение учителей в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

Сейчас в рамках программы продолжается строительство двух школ: в Йошкар-Оле на 825 мест и в Волжске на 336 мест.

Всего на реализацию региональной программы в рамках нацпроекта «Образование» в республике до 2024 года предусмотрено 53,9 млрд рублей, из них 28,8 млрд рублей из федерального бюджета и 3,1 млрд рублей — из республиканского.