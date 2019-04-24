Киев, 24 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Действующий президент Петр Порошенко и будущий президент Владимир Зеленский заинтересованы в роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом 24 апреля заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

«Зеленскому лучше досрочные. Порошенко, который мечтает зайти в парламент как лидер оппозиции, лучше досрочные. Народному фронту лучше срочные выборы. Те, кого люди не видят в следующем парламенте, хотят доработать до октября», — пояснила Верещук.

Она напомнила, что будущий президент Зеленский заходит абсолютно «голым» в политику, поскольку у него нет своей коалиции в парламенте, правительства и силовиков.

«Лучшим было бы, чтобы парламент и президента сменили на одних выборах, потому что сейчас президент Зеленский не имеет ни парламента, ни правительства, ни кабинета. Он заходит голый. У него нет ни одного политического инструмента, который бы влиял… Смена самого руководства ничего по сути не решит для нового президента Зеленского, потому что ему нужно как минимум 226 голосов, чтобы его законодательные инициативы набирали сенс в законодательном измерении», — добавила Верещук.

По её словам, президенту Зеленскому нужно срочно распустить парламент, чтобы обеспечить устойчивость политической системы.

«Смена Парубия на кого? Эта инициатива не наберет достаточного количества голосов, углубит пропасть, углубит конфликт между обществом и властью. В обществе есть огромное недоверие. Власть нужно менять», — подытожила Верещук.

Как сообщалось, 24 апреля депутат, представитель группы «Возрождение» Валерий Писаренко заявил, что Конституция Украины предоставляет Зеленскому право распустить Верховную Раду до 16 июня. По его словам, парламент нужно растить из-за отсутствия парламентской коалиции.

«Мы хотим изменить повестку дня Верховной Рады, чтобы отойти от того порядка дня, который навязан несуществующей коалицией… Нужно изменить руководство Верховной Рады… Мы будем убеждать наших коллег, что парламент должен работать. Если парламент выберет путь погружения в собственные страхи, будет плохое завершение работы этого парламента — или досрочное, или срочное», — добавил Писаренко.