Чебоксары, 24 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии выясняют обстоятельства гибели 41-летнего жителя одной из деревень, тело которого обнаружено во время тушения травы. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Pxhere.com Травяной пожар

Тело было обнаружено сегодня, 24 апреля.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании травы на пустыре между деревнями Большое Янгильдино и Карандайкино Чебоксарского района. Прибывшие пожарные приступили к тушению огня, в ходе чего ими на земле было обнаружено обгоревшее тело 41-летнего мужчины», — сказал Олег Дмитриев.

Проверяется информация о том, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В целях установления причин возгорания травы и смерти человека проводятся проверочные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Чебоксарском районе во время сжигания сухой травы погибла 66-летняя дачница. Как следует из материалов проверки следственного управления СКР по Чувашии, женщина сжигала сухую траву в поле рядом со своим участком, в результате возникло сильное задымление. По предварительным данным, она скончалась от отравления угарным газом.

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