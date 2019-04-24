Москва, 24 апреля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Трое сотрудников МВД и СКР по Карачаево-Черкесии, задержанные в рамках расследования уголовного дела Арашуковых, останутся под арестом до 23 июня. Такое решение принял 24 апреля Басманный суд Москвы.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана в отношении первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по КЧР Тимура Бетуганова и старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Андрея Филиппова.

Следствие выступило с ходатайством об аресте, отметив, что подозреваемые в превышении полномочий могут скрыться или воспрепятствовать следствию. С этим предложением согласился представитель прокуратуры. Суд удовлетворил ходатайство.

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Как сообщало ИА REGNUM, после ареста 30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого в причастности к убийствам и участии в преступном сообществе, похитившем у ПАО «Газпром» природного газа на сумму более 30 млрд рублей, и его отца Рауля Арашукова — помощника гендиректора «Газпром межрегионгаза», в правоохранительных органах Карачаево-Черкесии прошли проверки.

В Москву для допроса был вызван ряд руководителей Следственного комитета по региону и МВД, в том числе Казбек Булатов и Тимур Бетуганов. После возвращения Булатов написал заявление об отставке.

Вчера, 23 апреля, СКР сообщил о задержании троих причастных к делу Арашуковых должностных лиц из правоохранительных органов и возбуждении в отношении них уголовного дела. Как заявила в своем обращении представитель СКР Светлана Петренко, все трое находились в дружественных отношениях с Арашуковыми и превышали свои должностные полномочия, помогая им уходить от ответственности, чем «подрывали авторитет органов государственной власти».