Ярославль, 24 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» предложило усовершенствовать механизм отбора проектов модернизации тепловых электростанций. Свои предложения генеральный директор компании Надежда Пинигина внесла на совещании в правительстве России, которое состоялось 23 апреля под руководством заместителя председателя Правительства Дмитрия Козака. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».

ТГК-2 Газовая турбина Ярославской ТЭЦ-2

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с предварительными итогами отбора проектов модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2) и предложения по дополнительному отбору проектов модернизации на период 2022 — 2024 годов.

По мнению ПАО «ТГК-2» серьезным недостатком проведенного в начале апреля 2019 года отбора проектов модернизации по ценовым параметрам является то обстоятельство, что в отобранных технических мероприятиях крайне мала доля оборудования, подлежащего полной замене.

«Целевые показатели по замене энергетического оборудования были установлены Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2101-р от 30.09.2018 . В соответствии с поставленными в плане задачами в 2019 году должны быть отобраны проекты по модернизации генерирующих мощностей установленной мощностью не менее 11 ГВт, предусматривающие замену порядка 57 турбин и 40 котлоагрегатов. По итогам предварительного отбора 85% проектов модернизации будет заменено всего 8 турбин и ни одного котлоагрегата. Установленная мощность модернизируемого оборудования составит всего 8,61 ГВт или 78,3% от запланированных показателей», — говорится в сообщении ПАО «ТГК-2.

Как считают в компании, результатом предварительного отбора может стать повышение уровня монополизации рынка мощности электроэнергии, а тепловые электростанции останутся без необходимых инвестиций.

Доля ТЭЦ в отобранных проектах модернизации составила только 18,5% или 1 593 МВт мощности. При отсутствии корректив, модернизация крупных тепловых станций (ГРЭС) будет проведена за счет ТЭЦ, которые несут основные тепловые нагрузки и являются основой системы централизованного теплоснабжения городов Российской Федерации.

«ТГК-2» внесло на рассмотрение заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака ряд предложений, направленных на совершенствование механизма отбора проектов модернизации. Компания предлагает отдать приоритет комплексным проектам модернизации с использованием современного российского оборудования, учитывать мнение регионов, уделить особое внимание станциям, расположенным в Российской Арктике. Важным фактором, как считают в «ТГК-2», является сдерживание роста тарифов для населения, так как при отсутствии государственных инвестиций в эту сферу модернизацию оплатит потребитель.

Принятие этих предложений, полагают их авторы, позволит повысить эффективность процесса отбора проектов модернизации тепловых станций за счет увеличения доли проектов, ориентированных на техническую, технологическую, энергетическую, социальную, бюджетную эффективность и обеспечение надежности энергоснабжения российских регионов.