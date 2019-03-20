Москва, 24 апреля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Если «мегафонная дипломатия» США обернётся «мегатонной дипломатией», американские диппредставители пожалеют, что не нашли конструктивных вариантов диалога, заявил 24 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя слова посла США в Москве Джона Хантсмана, грозившего авианосцами.

Navy.mil USS Abraham Lincoln

«Хотелось бы верить, что американская «мегафонная дипломатия» не обернётся в итоге «мегатонной дипломатией», потому что в этом случае победителей не будет», — цитирует ТАСС слова российского дипломата.

Сергей Рябков подчеркнул, что если сложится такая ситуация, дипломаты США пожалеют, что «не сумели найти возможности для конструктивного диалога с партнёрами».

Кроме того, замглавы МИД РФ выразил сожаление в связи с высказыванием посла США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хантсман в ходе своего визита на авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln заявил, что американские ударные авианосные группы в Средиземном море демонстрируют Москве, что она должна перестать «дестабилизировать» ситуацию в мировой политике для улучшения своих отношений с США.