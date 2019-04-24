Калуга, 24 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В 2018 году следственными органами Калужской области было возбуждено 90 уголовных дел коррупционной направленности. Направлено в суд 57 уголовных дел по обвинению в коррупции 60 лиц. Об этом говорилось сегодня, 24 апреля, в рамках научно-практической конференции по теме «Превенция коррупционных правонарушений и преступлений в органах власти государственного и местного самоуправления», которая состоялась в стенах Калужского государственного университета им. К.Э.Циолковского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском СУ СК России. В работе конференции приняли участие правоохранители, представители органов государственной власти, преподаватели вузов.

Kaluga.sledcom.ru На конференции по теме «Превенция коррупционных правонарушений и преступлений в органах власти государственного и местного самоуправления»

Участники встречи отметили, что более всего подвержены коррупционным преступлениям сферы, связанные с распределением и расходованием бюджетных средств, распоряжением федеральной и муниципальной собственностью, выделением земельных участков, разрешительной деятельностью. Так, в минувшем году калужскими правоохранителями велась работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом: было возбуждено 13 уголовных дел, в суд направлено восемь дел. В числе фигурантов уголовных дел — три депутата органов местного самоуправления, один депутат Законодательного собрания области, четыре члена избирательных комиссий, три адвоката.

Выступающие на конференции отмечали, что коррупция оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию — она является сдерживающим фактором при развитии бизнеса. В борьбе с коррупцией на одно из первых мест выходит гласность и осознание того, что неприкасаемых нет. Так, в областном следственном управлении СК России начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.