Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гражданам России надо брать пример с чеченцев в вопросах демографии: рождаемость в этой республике очень высокая, и совсем нет сирот. Об этом российский лидер заявил сегодня, 24 апреля, на Совете законодателей, комментируя выступление председателя парламента Чечни.

George Kennan Чеченцы в 1870-е годы

Выступая на совете, представитель Чечни заявил, что один из главных показателей благополучия республики — это демографический рост, население региона выросло на 350 тыс. человек.

«Есть сфера, в которой мы все должны брать пример с чеченцев, — это демографический процесс. … На Кавказе вообще в Чечне в частности рождаемость очень высокая — первое. И второе: есть очень важное обстоятельство — там нет брошенных сирот», — сказал президент России.

Также он отметил, что преимущество чеченского народа и вообще народов Кавказа в том, что там очень бережно относятся к детям и другим родственникам.

«Там родственниками чувствуют себя все, хоть более-менее находящиеся в родстве. И чувствуют свою обязанность перед детьми — поднимать их, помочь им, дать им образование, профессию», — пояснил Путин.

В связи с этим российский лидер подчеркнул, что огромное преимущество России в том, что это многонациональная и многоконфессиональная страна. В связи с этим есть возможность, и она часто используется — брать самое лучшее, что есть у разных народов, которые живут в составе России.

«Берем все самое лучшее и культивируем, развиваем это, используем на благо всей страны. Я очень рассчитываю, что мы так и будем делать в дальнейшем», — заключил глава государства.

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