Вашингтон, 24 апреля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, комментируя расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», заявил, что до него в Соединённых Штатах не было «более прозрачного» президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Никакого сговора, никаких препятствий правосудию — никогда не было президента, который был бы более прозрачным. Миллионы страниц документов были переданы Мюллеру, плюс я позволил давать показания всем, включая адвоката», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Трамп добавил, что ему не стоило всего этого делать, поскольку теперь «озлобленные демократы» хотят «продолжить охоту на ведьм», которую, по его мнению, он уже выиграл.