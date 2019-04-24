Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 апреля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. В городском округе Переславль-Залесский Ярославской области будет достроен завод «НТфарма». Об этом рассказал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Презентация строительства завода

Инвестором компании «НТфарма» являлось «Роснано». В 2016 году было возбуждено уголовное дело по факту растраты денег, выделенных госкорпорацией на строительство завода. В растрате обвинили топ-менеджеров «НТфарма».

Дело было возбуждено и в отношении мэра Переславля Дениса Кошурникова, который выдал разрешение на строительство завода, будучи главой Переславского района. Как посчитало следствие, Кошурников не имел права выдавать разрешение, так как завод строился на землях национального парка «Плещеево озеро». Согласовывать его строительство должно было Министерство природных ресурсов. Кошурников провел в СИЗО более полутора лет. В итоге суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей и освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Сейчас, как пишет губернатор Ярославской области, противоречия, приведшие к уголовному преследованию бывшего чиновника, сняты. Завод можно строить, хоть он и находится в том же месте — на земле национального парка.

«После нашей встречи с руководством «Роснано» работа возобновилась. Завод перепроектировали в соответствии с требованиями Минприроды. Изменилась и технологическая цепочка. Лекарственный препарат будет другой — не тот, который планировался изначально, но тоже инновационный и востребованный. В этом году рассчитываем завершить все согласования, а в 2020 — запустить производство», — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Бывшие учредитель и гендиректор «НТфарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов по-прежнему обвиняются в растрате выделенных на строительство 1 миллиарда рублей. По сообщению РАПСИ, в феврале 2019 года рассмотрение уголовного дела началось в Хорошевском суде Москвы.