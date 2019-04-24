Псков, 24 апреля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, который входит в состав комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Совета законодателей РФ, рассчитывает, что Федеральное собрание РФ прислушается к предложению комиссии, и иные межбюджетные трансферты регионам будут переведены в форму субсидий, что позволит субъектам РФ перестать «закатывать асфальт в снег».

Иван Шилов ИА REGNUM Укладка асфальта

«Иные межбюджетные трансферты утверждаются уже после принятия федерального бюджета и распределяются в течение года. То есть по факту субъекты на 1 января не имеют информации, на какой объём дополнительных средств они смогут рассчитывать, а главное, не имеют возможности проводить конкурсные процедуры. В результате нередко проведение торгов затягивается, и мы получаем «асфальт в снег», а в отдельных случаях вынуждены возвращать средства в федеральный бюджет. Такое расходование, конечно, неэффективно, а особенно, с учётом острого дефицита», — пояснил Котов.

Если же финансовые средства будут изначально заложены в федеральный бюджет в форме межбюджетных субсидий, субъекты РФ смогут сразу на них рассчитывать и не вносить в течение года поправками в бюджет региона.

По словам Котова, дифференциация в социально-экономическом развитии регионов по-прежнему остаётся значительной: по итогам 2017 года максимальные значения уровня валового регионального продукта на душу населения превышают минимальные в 55 раз, среднедушевой уровень доходов граждан разных субъектов отличается в пять раз, объём инвестиций в основной капитал — в 122 раза, а объём производства товаров и услуг на одного жителя — в 85 раз.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость преодоления разрыва между регионами обсуждалась сегодня, 24 апреля, на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала разрыв между регионами «чудовищным», а президент России Владимир Путин поручил доработать механизм выделения средств регионам на реализацию национальных проектов.

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