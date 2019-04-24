Москва, 24 апреля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Первые комплексы С-400 будут поставлены в Турцию в июле текущего года, сообщил 24 апреля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев журналистам агентства «Интерфакс».

ИА REGNUM С-400

По словам Александра Михеева, «уже всё обсудили, всё решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов».

Кроме того, руководитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что стороны договорились о частичной локализации производства некоторых компонентов российских ЗРС на территории Турции.

Напомним, контракт на поставку Турции российских систем ПВО С-400 на сумму около $2,5 млрд был заключён в июле 2017 года. Таким образом, начало поставок произойдёт ровно через два года после подписания соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Турции подверглось сильному давлению США, пытавшихся вынудить Анкару отказаться от закупки российских комплексов ПВО. В качестве одной из мер воздействия Вашингтон объявил о прекращении поставок Турции уже оплаченных ею истребителей пятого поколения F-35.

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