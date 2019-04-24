Рим, 24 апреля, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Власти Италии намерены повысить уровень контроля за содержанием проповедей в исламских центрах, расположенных на территории страны, сообщает Il Giornale в среду, 24 апреля.

Lalupa Мечеть в Риме

Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что на территории страны действует 1382 исламские культурные ассоциации, 1068 из них используются также как места для религиозных церемоний.

Власти Италии не сомневаются в том, что большинство граждан, посещающих эти центры, действуют с благими намерениями, но тем не менее правоохранительные органы должны отслеживать появление фанатиков и экстремистов, а также проповедей соответствующего содержания и бороться с ними, отметил министр.

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