Рим, 24 апреля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. На целом ряде АЗС Италии стоимость литра бензина превысила 2 евро, передает Medaiset в среду, 24 апреля.

Средняя стоимость как бензина, так и дизеля растет на всех АЗС, сейчас средняя стоимость дизельного топлива составляет 1,64 евро, бензина — 1,75 евро.

Причиной роста цен является недавнее решение США, в соответствии с которым были отменены «исключения» для антииранских санкций (Италия входила в число 8 стран-исключений). В числе других причин назван «хаос в Ливии».