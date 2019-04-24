Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Более 54 тысяч жителей Санкт-Петербурга и гостей города на Неве пришли сегодня, 24 апреля, на Московский вокзал, чтобы увидеть трофейное оружие и технику, захваченную российскими военными у международных террористов в Сирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Армия России

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» продолжалась целых три часа. На прибывших в Петербург девяти железнодорожных платформах можно было рассмотреть более 500 образцов трофейной бронетанковой, артиллерийской, автомобильной, инженерной техники, а также огнестрельного и холодного оружия, самодельных взрывных устройств, рационов питания, экипировки и оборудования террористов, разгромленных российской и сирийской армией в САР.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочная экспозиция эшелона Сирийский перелом

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевой бронированный автомобиль RG-31 Nyala

Дарья Драй ИА REGNUM Боевая машина ACV-15

Пояснения посетителям необычной экспозиции давали военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-патриотическая акция

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Мероприятие по случаю прибытия выставки «Сирийский перелом» посетили ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы, а также военнослужащие и члены их семей.

Дарья Драй ИА REGNUM Сувенирный магазин внутри состава

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочная экспозиция внутри состава

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Дарья Драй ИА REGNUM Тоннельная машина

Здесь же была развёрнута выставка новейшего вооружения и военной техники Западного военного округа, выступили творческие коллективы, а посетителей угощали всех желающих из полевой кухни горячим чаем и гречневой кашей.

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Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожный эшелон Сирийский перелом