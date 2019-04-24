Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Более 54 тысяч жителей Санкт-Петербурга и гостей города на Неве пришли сегодня, 24 апреля, на Московский вокзал, чтобы увидеть трофейное оружие и технику, захваченную российскими военными у международных террористов в Сирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM
Армия России
Дарья Драй ИА REGNUM
Железнодорожный эшелон Сирийский перелом
Дарья Драй ИА REGNUM
Железнодорожный эшелон Сирийский перелом
Дарья Драй ИА REGNUM
Железнодорожный эшелон Сирийский перелом
Дарья Драй ИА REGNUM
Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» продолжалась целых три часа. На прибывших в Петербург девяти железнодорожных платформах можно было рассмотреть более 500 образцов трофейной бронетанковой, артиллерийской, автомобильной, инженерной техники, а также огнестрельного и холодного оружия, самодельных взрывных устройств, рационов питания, экипировки и оборудования террористов, разгромленных российской и сирийской армией в САР.

Дарья Драй ИА REGNUM
Выставочная экспозиция эшелона Сирийский перелом
Дарья Драй ИА REGNUM
Многоцелевой бронированный автомобиль RG-31 Nyala
Дарья Драй ИА REGNUM
Боевая машина ACV-15

Пояснения посетителям необычной экспозиции давали военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.

Дарья Драй ИА REGNUM
Военно-патриотическая акция
Дарья Драй ИА REGNUM
Железнодорожный эшелон Сирийский перелом

Мероприятие по случаю прибытия выставки «Сирийский перелом» посетили ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы, а также военнослужащие и члены их семей.

Дарья Драй ИА REGNUM
Сувенирный магазин внутри состава
Дарья Драй ИА REGNUM
Выставочная экспозиция внутри состава
Дарья Драй ИА REGNUM
Железнодорожный эшелон Сирийский перелом
Дарья Драй ИА REGNUM
Тоннельная машина

Здесь же была развёрнута выставка новейшего вооружения и военной техники Западного военного округа, выступили творческие коллективы, а посетителей угощали всех желающих из полевой кухни горячим чаем и гречневой кашей.

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Дарья Драй ИА REGNUM
Железнодорожный эшелон Сирийский перелом
Дарья Драй ИА REGNUM
Военно-патриотическая акция