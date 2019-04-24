Воронеж, 24 апреля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Около 7,5 млрд рублей рассчитывает получить администрация Воронежа из федерального и областного бюджетов на развитие города в 2019 году. В минувшем 2018 году областной центр получил из вышестоящих бюджетов около семи миллиардов. Об этом 24 апреля в ходе своего отчета перед депутатами гордумы заявил глава города Вадим Кстенин.

Павел Ищенко ИА REGNUM Памятник Петру Великому в Воронеже

Мэр отметил, что в 2018 году бюджет Воронежа впервые стал профицитным: доходы казны Воронежа составили 22,7 млрд рублей, расходы — 22,3 млрд рублей, на полмиллиарда удалось сократить муниципальный долг.

В ходе отчета он также напомнил, что в 2018 году была завершена реконструкция Советской площади, а всего было благоустроено 28 озелененных территорий и 10 общественных пространств. На 2019 год запланировано благоустройство площади Победы, парка «Орленок», территории, прилегающей к Театру оперы и балета, сквера Пушкина, будут завершены работы на Димитровском бульваре.

«В настоящее время готовится проектно-сметная документация на реконструкцию проспекта Революции в комплексе с новым асфальтом», — сказал Вадим Кстенин.

В развитие транспортной системы Воронежа в текущем году планируется вложить 1,9 млрд рублей: начнется капремонт моста через водосброс Воронежского водохранилища, приступят к реконструкции развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева.