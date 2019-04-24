Минск, 24 апреля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов констатировал улучшение ситуации на линии соприкосновения, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По имеющимся данным СММ ОБСЕ, в настоящее время ситуация в целом на большей части линии соприкосновения имеет тенденцию к улучшению. Количество обстрелов сократилось, но провокации со стороны ВСУ продолжаются ежедневно — сегодня утром под минометный огонь попал Докучаевск», — сказал Грызлов журналистам.

Он отметил, что состоялось первое заседание контактной группы после президентских выборов на Украине.

«Граждане Украины проголосовали против действующей киевской власти, против ее политики, против силового подавления Донбасса», — отметил Грызлов.

Результаты выборов дают важный урок.

«Президент Порошенко получил поддержку людей, когда обещал мир в Донбассе, обещал диалог и реализацию мирного плана. И он потерял поддержку людей, когда оказался на самом деле президентом войны», — указал он.

Он также обратил внимание на то, что киевская делегация пока продолжает действовать по старым инструкциям.

Грызлов подчеркнул, что задача-минимум — не допустить ухудшения ситуации в Донбассе.