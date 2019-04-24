Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал региональный закон о бесплатном проезде в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в течение всего года для шести льготных категорий жителей Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

До принятия закона петербургские льготники пользовались правом 10%-ной оплаты проезда на электричках и только в дачный сезон (с 27 апреля по 31 октября).

Ранее сегодня, 24 апреля, этот внесенный Бегловым законопроект был принят сразу в трех чтениях депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Даже оппозиционеры признали, что это решение принимается в интересах небогатых жителей города, заслуживших право на льготы. Документ начинает действовать уже с 27 апреля 2019 года.

Право бесплатного круглогодичного проезда на электричках предоставлено:

— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,

— ветеранам труда и ветеранам военной службы,

— гражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах,

— лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лицам, пострадавшим от политических репрессий,

— женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, а также одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом «Родительская слава»,

— гражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий либо достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, на обеспечение этих льгот предусматривается ежегодно выделять 710 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга.