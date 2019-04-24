Каракас, 24 апреля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. План «А», подразумевавший мгновенную смену режима в Венесуэле, провалился, пишет испанское издание La Vanguardia. Почти через три месяца после того, как Хуан Гуайдо дерзко провозгласил себя президентом (это было 23 января), Николас Мадуро остается фактическим главой Венесуэлы.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

У его противников остаются два плана «Б». Один из них обсуждался на собрании за закрытыми дверями, организованном Центром стратегических и международных исследований 10 апреля в Вашингтоне. На нем присутствовали как действующие, так и бывшие представители Госдепартамента, Национального совета по разведке и Совета по национальной безопасности. Был там и адмирал Курт Тидд, в прошлом — глава южного военного командования США. Темой была «оценка использования военной силы в Венесуэле».

«Вторжение невозможно, однако нечто, имеющее малую интенсивность, например, блокада флотом, может стать выходом из ситуации», — рассказал в телефонном интервью Фернандо Кутц, специалист по Венесуэле из Cohen Group, который присутствовал на собрании в Вашингтоне. «Это будет осуществимо только при поддержке других стран», — добавил Кутц, консультировавший Трампа в начале операции по смене режима.

Однако ни одна из латиноамериканских стран, входящих в группу Лимы, в том числе Колумбия, не является сторонницей использования вооруженных сил. Более того, лидеры Конгресса США показали себя противниками военных действий. Между тем политический интерес администрации Трампа к Венесуэле, похоже, достиг потолка, считает La Vanguardia. Количество «твитов» на эту тему от четырех инициаторов венесуэльской операции — Майка Пенса, Джона Болтона, Марко Рубио и Майка Помпео — снизилось со 153 в неделю (в январе-феврале) до 34 (в настоящий момент).

Таким образом, остается другой вариант. Он подразумевает, что международное сообщество — после решения 53 государств, в том числе многих европейских, признать Гуайдо — приблизится к выходу из ситуации путем переговоров. Если это произойдет, фокус дипломатического интереса переместится из Вашингтона в Мехико.

Там правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, получившее власть в декабре прошлого года, предложило заняться переговорами между Мадуро и оппозиционным движением, представленным Гуайдо. До сегодняшнего дня этот вариант отвергался. Однако Уругвай и в меньшей степени Евросоюз одобряют мексиканский план — с той поправкой, что проведение генеральных выборов в Венесуэле должно стать обязательным условием переговоров.

«Для нас диалог — это план «А», — объяснил позицию Мексики Максимилиано Рейес Цунига, заместитель министра иностранных дел. — И мы не привязываем этот диалог к выборам, потому что такое решение должны принимать венесуэльцы. Наша конституция запрещает нам поддерживать политику вмешательства».