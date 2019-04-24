Москва, 24 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В РФ сложилась плачевная ситуация с оплатой труда медицинских работников, уверен сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о том, что в РФ с 2012 года средняя заработная плата врачей выросла на 120%.

Foma.ru Белые халаты

«Эти проценты доверия не вызывают, — сказал Коновал. — И тут есть несколько аспектов. Во-первых, сама средняя заработная плата — это весьма условный показатель. Заработная плата — это то, что платится за ставку. А если люди работают на две или три ставки, это, скорее, заработок, а не заработная плата. У нас в методике подсчёта данных используется понятие — установленное распоряжением того же правительства, — что расчёт идёт на физическое лицо, а не на ставку. То есть можно работать в два раза больше, и у вас будет более высокий средний заработок. Но это же не повышение зарплаты, а повышение эксплуатации людей, которые вынуждены зарабатывать таким образом, чтобы свести концы с концами!»

Во-вторых, Коновал призвал не забывать, что среди врачей есть отдельные группы, которые получают много. Это руководители медицинских учреждений, близкие к администрации, оказывающие высокотехнологичную помощь, а также платные услуги.

«Но подавляющее большинство медицинских работников, конечно, не получают тех заработных плат, о которых отчитываются чиновники, — подчеркнул Коновал. — Если мы говорим про подавляющее большинство медицинских работников, то там ситуация плачевная. Кроме того, надо понимать, что в РФ младший медперсонал массово уничтожается как категория медицинских работников путём их перевода в уборщики. Только на середину прошлого года по сравнению с 2012 годом произошло снижение младшего медперсонала на 300 тысяч. В этом году процесс не прекратился и, по моим оценкам, только набирал обороты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ, его глава Вероника Скворцова заявила:

«Средняя заработная плата, по сравнению с 2012 годом, увеличилась у врачей на 120% и составила 75 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала — на 92% (до почти 37 тыс. рублей), у младшего медицинского персонала — на 227% (до 34,3 тыс. рублей)».