Нефтеюганск, Югра, 24 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. В Югре задержан осквернитель памятника «Воину-освободителю» и Вечного огня. Им оказался житель Саратовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Admugansk.ru Памятник «Воину-освободителю»

Памятник «Воину-освободителю» расположен на центральной площади города Нефтеюганска. Мужчина сжёг поминальный венок в урне Вечного огня, после чего скрылся.

Вскоре полицейскими был установлен и задержан 22-летний житель Саратовской области. В признательных показаниях он пояснил, что распивал в вечернее время спиртное с приятелем. После застолья возвращался домой и решил погреться у Вечного огня. Пламя ему показалось маломощным, и он решил его разжечь сильнее с помощью поминального венка, возложенного к памятнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В УМВД по ХМАО отмечают, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до трех месяцев. Причём житель Саратовской области ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.