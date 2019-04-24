Владимир, 24 апреля, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Во Владимире 24 апреля был оглашен приговор бывшему директору ГУП ВО комбинат «Тепличный» Виктору Шляхову, которого признали виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере, хищении имущества в крупном размере, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Шляхов был назначен на должность директора государственного предприятия в январе 2015 года и, как счёл суд, с самого начала игнорировал хозяйственные проблемы ради собственного интереса. От предпринимателей он получал незаконное вознаграждение за перезаключение договоров, бесперебойную поставку продукции и отсрочку платежей. Задолженности с партнёров не взыскивали через суд, так как директор рассчитывал на вознаграждение. Сотрудничал он в том числе и с компаниями «с ненадежной финансовой репутацией», в том числе — с неплатёжеспособными. Долги контрагентов в виде неполученных доходов составили более 7,1 млн рублей.

Игорь Шляхов с апреля 2015 по октябрь 2017 года за счёт взяток и коммерческого подкупа получил более 4,4 млн рублей. В конце февраля 2016 года работники комбината передали Шляхову часть своих премий — всего 390 тысяч рублей.

На время следствия имущество Шляхова общей стоимостью более 12 миллионов рублей было арестовано. Ленинский районный суд признал его виновным по всем статьям и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 20 миллионов рублей. Шляхов в течение шести лет не сможет занимать должности руководителя государственных унитарных предприятий, а также должен будет вернуть государству все незаконно полученные деньги — 4 млн 403 тыс. 627 рублей. Также он должен будет выплатить 390 рублей по гражданскому иску комбината «Тепличный».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным местных СМИ, экс-директор государственного унитарного предприятия приходится супругом бывшему пресс-секретарю прошлого губернатора Риты Шляховой. Во Владимирскую область Шляховы переехали после назначения Светланы Орловой губернатором. Сам Виктор Шляхов свою вину отрицал, объясняя проблемы вверенного ему предприятия недостатком управленческого опыта, а полученные от контрагентов деньги — пожертвованиями на развитие комбината.