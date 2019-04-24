Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Находящийся в Петербурге президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленинградской области. СПГ будет загружен на танкер-газовоз Coral Anthelia.

Kremlin.ru Запуск проекта в порту Высоцк

Предприятие в Ленобласти будет поставлять СПГ на внутренний рынок для использования в качестве газомоторного топлива и газификации удаленных потребителей, а также в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

«Построено современное, высокотехнологичное предприятие, созданы новые, качественные рабочие места <…> Можно не сомневаться, что завод ждёт хорошее будущее. Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно; спрос стабильно растёт и в нашей стране, и в мире в целом. Хочу подчеркнуть, Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять на этом направлении достойную нашей страны нишу», — заявил Владимир Путин.

Перспективы здесь, без преувеличения, колоссальные, огромные. Это и рост экспорта, использование СПГ для заправки, бункеровки судов, в том числе, здесь, на Балтике», — добавил глава государства.

Путин поздравил всех с запуском завода СПГ и высказал надежду, что число таких высокотехнологичных производств, как «Криогаз-Высоцк» в российском ТЭКе будет увеличиваться.

Завод «Криогаз-Высоцк» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год, отгрузочный причал способен принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м. Объем инвестиций в проект составил более 50 млрд рублей, создано 175 рабочих мест. Топливо в Высоцк поступает по газопроводу подключения от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». Вторая очередь завода мощностью уже 1140 тысяч тонн планируется к запуску в конце 2020 года.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что это первое производство сжиженного природного газа в Балтийском регионе.

«Для Ленинградской области это важный проект. Реализация второй очереди СПГ даст возможность форсировать перевод транспорта на газ. Ленинградская область уже ввела существенные льготы для экологичного транспорта — транспортный налог для таких автомобилей с 1 января снижен на 50%», — сказал губернатор.

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